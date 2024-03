Fiorentina-Milan | Italiano | Messo in difficoltà uno squadrone Con questo spirito andremo lontano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Firenze, 30 marzo 2024 - Sconfitta beffarda, nella serata più triste. Ilpassa al Franchi per 2-1 nella serata in cui Firenze ha ricordato Joe Barone, scomparso prematuramente nei giorni scorsi. Vincenzoè rammaricato nel dopo gara, anche se confida di aver fatto i complimenti alla squadra negli spogliatoi per averinunocome il. "Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo. Nel primo tempo volevamo limitarli perché sono in un momento di grande forma. Volevamo abbassare il loro entusiamo, lavorando uomo su uomo e per fareabbiamo sprecato energie. Alla fine ne ho dovuti togliere tre-quattro stremati, non ce la facevano più. Il loro portiere ha fatto parate fantastiche, poi non dobbiamo mai subire il secondo gol. ...