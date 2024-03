Fiorentina-Milan | Florenzi | “Non molliamo di un centimetro Chukwueze …”

Tutti i numeri e le statistiche sulla prestazione di Lucas Beltran in Fiorentina-Milan . I dettagli in merito Il momento no della Fiorentina prosegue e il Milan è riuscito a strappare i 3 punti al ... (calcionews24)

Fikayo Tomori è stato ammonito nel corso di Fiorentina-Milan per aver calciato via il pallone. Rafael Leao sui social però non ci sta ... (pianetamilan)

Rigore negato alla Fiorentina Proteste per un tocco di mano di Tomori in area: cosa è successo - Fiorentina-Milan sta inffiammando il sabato sera della 30ª giornata di Serie A, con la Viola che ha chiesto un tocco di mano in area. Grandi proteste da parte di Andrea Belotti e compagni, ...ilgazzettino

Scatta l’ora di Baldanzi - Dybala non sarà rischiato a Lecce dall'inizio e ora De Rossi pensa a Baldanzi, chiamato a mostrare finalmente di essersi inserito ...siamolaroma

Leao dispiaciuto e sconsolato: il RETROSCENA dopo il cambio in Fiorentina Milan. Cosa è successo - La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha riportato un retroscena legato alla sostituzione di Rafael Leao nel corso del match tra Fiorentina e Milan. Il portoghese è stato richiamato in panchina al ...milannews24