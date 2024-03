Fiorentina-Milan 1-2 | Italiano | “Giocato alla pari | mancata concretezza”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024) Il tecnico dellaVincenzoha analizzato, ai microfoni di Sky Sport, il ko interno contro ilper 2-1: “Abbiamo fatto un primo tempo di grande sacrificio e questo mi ha portato a dover fare dei cambi forzati a causa della stanchezza. Nel nostro miglior momento, Maignan si è superato. Non dovevamo prendere il secondo gol in quel modo. Dovevamo essere più concreti, ma abbiamocontro una squadra in salute. Ci manca la finalizzazione. Il nostro obiettivo è arrivare in fondo a tutte le competizione. Sono triste per la sconfitta, dobbiamo continuare a onorare la memoria di Joe Barone”. SportFace.