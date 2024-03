Fiorentina | Italiano | 'Abbiamo onorato la memoria di Barone | giocando alla pari col Milan'

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha analizzato, ai microfoni di Sky Sport, il ko interno contro il Milan per 2-1: “Abbiamo fatto un primo tempo di grande sacrificio e questo mi ha ... (sportface)

Firenze, 30 marzo 2024 - Sconfitta beffarda, nella serata più triste. Il Milan passa al Franchi per 2-1 nella serata in cui Firenze ha ricordato Joe Barone, scomparso prematuramente nei giorni ... (sport.quotidiano)

PIOLI: "RESTARE NESSUN DUBBIO, IL MILAN NON SI LASCIA" - Pioli a DAZN: «Derby Non dobbiamo pensarci e non credo ci siano veramente 14 punti tra noi e l’Inter. Sul futuro al Milan…» ...informazione

Italiano (SKY), In 3-4 erano stremati. Onorato Barone - Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 2-1 contro il Milan: "Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, limitandoli ...firenzeviola

Il Napoli lo prende dalla Fiorentina: primo colpo per l’estate - Il Napoli sta pensando al primo acquisto per l'estate: il giocatore può arrivare dalla Fiorentina e dare un valido aiuto al reparto ...ultimecalcionapoli