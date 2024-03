(Di domenica 31 marzo 2024) Due persone sono morte nello schianto dellasu cui stavano viaggiando, in Piemonte, lungo la bretella stradale-Santhià. La vettura si è incendiata. La targa è...

Due persone sono morte nello schianto della Ferrari su cui stavano viaggiando, in Piemonte, lungo la bretella stradale Ivrea-Santhià. La vettura, con targa svizzera, si è incendia ta e per gli ... (ilfattoquotidiano)

Si schiantano con la Ferrari contro il guardrail e il bolide si incendia: 2 morti ad Alice Castello - Due persone sono morte nello schianto della Ferrari su cui stavano viaggiando, in Piemonte, lungo la bretella stradale Ivrea-Santhià. La vettura, con targa svizzera, si è incendiata e per gli ...ilfattoquotidiano

Ferrari si schianta in autostrada e prende fuoco: due morti sulla Ivrea-Santhia - Due persone sono morte nello schianto della Ferrari su cui stavano viaggiando, in Piemonte, lungo la bretella stradale Ivrea-Santhià. La vettura si è incendiata. La targa ...leggo

Ferrari si schianta sulla Ivrea-Santhià: due morti - Una Ferrari si schianta sulla Ivrea-Santhià questa mattina, 31 marzo 2024, giorno di Pasqua. L'incidente è avvenuto subito dopo la galleria di Passo d'Avenco, al confine tra la provincia di Torino e ...primailcanavese