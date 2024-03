Ferrari si schianta a 200 all' ora sul guardrail e prende fuoco | due morti carbonizzati

(Di domenica 31 marzo 2024) Due persone sono morte in un gravissimo incidente stradale avvenuto sul raccordo autostradale A4 - A5 in direzione Santhià, all'altezza di Alice Castello, nel Vercellese. Coinvolta un'auto di grossa cilindrata, unacon targa svizzera che ha presodopo essersita contro il...

Ferrari fuori controllo si schianta in autostrada: tragico bilancio di due vittime - Tragedia di Pasqua lungo il raccordo A4-A5. Intorno alle 14:40 di domenica 31 marzo una Ferrari con targa svizzera si è schiantata in autostrada lungo il tratto di Vercelli. L’auto, dopo aver urtato u ...controcopertina

Carlo, provato ma sorridente alla messa di Pasqua: «Ce la sto mettendo tutta». L'assenza di Kate - Fatica e sorrisi. Re Carlo ha partecipato alla tradizionale messa di Pasqua alla Cappella di San Giorgio a Windsor. È stata la principale apparizione pubblica da quando ha annunciato due ...leggo