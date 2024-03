Ferito a coltellate in strada Lite o tentativo di rapina?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 31 marzo 2024) Colpito con due fendenti a una coscia e alla nuca un ragazzo di 19 anni è finito in ospedale. Il fatto è avvenuto la notte tra venerdì e sabato, intorno all’una e ha avuto come teatro via Gaetano Gaslini, all’altezza di una struttura alberghiera. La vittima è stata notata da alcuni passanti: era a terra sanguinante, con una ferita alla testa e una alla gamba. Hanno subito chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorsi sanitari del 118 di Milano e i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Inizialmente le condizioni della vittima sono apparse molto gravi ai medici e paramedici giunti in via Gaslini con un’ambulanza della Sesto Soccorso e un’auto medica. Il giovane è stato preso in cura, caricato in ambulanza e trasportato a sirene spiegate al pronto soccorso dell’Ospedale San Raffaele. Il ragazzo non avrebbe comunque mai perso conoscenza e giunto ...