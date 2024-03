Fegati scoppiati | Maalox | Affari Tuoi | i fango-social contro Meloni e governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Adva in onda una puntata che ha fatto parecchio discutere. Gianmarco e Alessio sono una coppia e nella puntata andata in onda sabato 30 marzo accade di tutto. Prima i due fanno fuori quasi tutti i pacchi blu e restano in gara con due pacchi rossi da 300.000 e da 75.000 e con un pacco blu da 1 euro. Il dottore offre ai due ragazzi ben 60.000 euro che però vengono rifiutati inspiegabilmente. Bastano pochi secondo e saltano per aria anche i 300.000 euro e così Gianmarco decide di accettare i 30.000 offerti dal dottore. Una scelta che però non ha convinto del tutto Alessio. E di fatto, una volta aperto il pacco che avevano sul bancone, ecco che i due dicono addio ai 75.000 euro. Una beffa clamorosa. Ma su X in tanti si sono scatenati proprio su Gainmarco e Alessio: "Diciamo che sta facendo scalpore, tra tanti, il fatto che sia una coppia ...