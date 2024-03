(Di domenica 31 marzo 2024) Porte che si aprono, barriere che si abbattono. Dialoghi che si infittiscono, culture che si confrontano. Nuove amicizie che nascono, paure che s’affievoliscono. Desio ancora una volta protagonista ed esempio, nel campo del “gemellaggio“ interreligioso, soprattutto in questo periodo storico così delicato. Nei giorni scorsi la comunità pachistana di Desio, coordinata dall’associazione Minhaj Ul Quran International, ha invitato i ragazzi che stanno partecipando agli incontri di dialogo interreligiosoquotidiana deldurante il Ramadan. Tutti, dentro il salone della moschea di via Forlanini, per andarsi incontro. "È stato un momento di forte condivisione, con un grande senso di comunità – sottolineano gli esponenti dell’associazione Desio Città Aperta, promotrice di ...

Fedi diverse alla stessa tavola. Insieme alla rottura del digiuno - Porte che si aprono, barriere che si abbattono. Dialoghi che si infittiscono, culture che si confrontano. Nuove amicizie che nascono, paure che s’affievoliscono. Desio ancora una volta protagonista ed ...ilgiorno

Ladri in azione in pieno giorno, entrano nella villa e rubano Fedi e gioielli. L’appello: «Ridateci i ricordi» - I malviventi hanno utilizzato una scala per entrare dalla finestra in un’abitazione a Udine tra via Petrarca e viale Trieste. La padrona di casa: «Sono ...messaggeroveneto.gelocal

"Al Bibbia Festival parliamo di pace a 360°" - Il Bibbia Festival 2024 a Cesena si concentra sul tema della pace, coinvolgendo diverse Fedi e comunità in iniziative culturali e musicali per promuovere la convivenza e la riflessione interiore.ilrestodelcarlino