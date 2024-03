Fedes e Ferragni traditi | lui un' industria | parla Diego Abatantuono

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 31 marzo 2024) Il drastico allontanamento tra Fedez e Chiaraè un po' sulla bocca di tutti. L'influencer ha scelto di trascorrere le vacanze di Pasqua a Dubai con i figli e la sorella Valentina. Il rapper, invece, è volato in Francia. Cresce l'attesa per la puntata di Belve, il programma di interviste di Rai 2, in cui Francesca Fagnani dialogherà proprio con il cantante. Intanto, sono spuntate in rete le parole di, L'attore, uno dei protagonisti della nuova stagione di Lol, in un'intervista concessa a Il Messaggero non è scappato alla domanda sul giudice del programma. "Mi dispiace non averlo conosciuto meglio. Mi pare intelligente. Non arrivi a fare un lavoro come lo fa lui, indipendentemente dal giudizio che ho sulla sua musica, se non lo sei", ha detto senza tanti peli sulla lingua. Poi il tema caldo della ...