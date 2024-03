Federica Pellegrini | le crisi post-parto | “Nessuno può capire”

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 31 marzo 2024)è diventata mamma solo da qualche mese. Da quando ha lasciato la sua carriera di nuotatrice, infatti, la sportiva ha rivoluzionato tutto nella sua vita, tra cui il desiderio di allargare la famiglia. Ecco però come si sente a poche settimane dal termine della gravidanza. L’abbiamo imparata a conoscere nel corso del tempo.è una donna senza filtri, che ama parlare di tutto e non si nasconde mai. Ed è stato quello che ha fatto recentemente, parlando del suo-gravidanza. Quello che tutti descrivono come il periodo più bello di tutta la tua vita. Eppure, la nuotatrice ha rivelato qualche dettaglio in più, esponendo ai suoi followers il suo pensiero a riguardo e lasciandosi andare a uno sfogo liberatorio. Ildi ...