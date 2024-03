Favola della domenica – I tre ortaggi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 31 marzo 2024) C’erano una volta un sedano, una carota e una cipolla che facevano bella mostra di sé in un negozio di verdure. Ciascuno di essi si sentiva migliore degli altri. “Avete notato il mio ciuffo di foglie, la fragranza del mio profumo e la bellezza del mio gambo? Se voleste darmi l’importanza che merito…” diceva il sedano con orgoglio. “Non se ne parla nemmeno!” disse con sufficienza la cipolla, “in quanto a profumo io non temo rivali e, se volete proprio saperlo, sono capace di far piangere gli umani che mi sfogliano”. “Al tempo, al tempo!” protestò la carota tenera e sorridente. “Non solo sono bella a vedersi, ma il mio colore è quello del sole e dell’allegria”. “Non vorrei insistere” continuò il sedano “ma io ho un merito che voi non avete. Sono cresciuto in tutta la mia bellezza alla luce del sole. Voi invece siete nate sottoterra e questo, se non vi dispiace, fa la ...