Fatima | la storia vera al centro del film | le apparizioni della Madonna

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 31 marzo 2024), ildi Marco Pontecorvo, racconta ladelleai tre pastorelli di, lungo l’estate 1917. Ilviene raccontato attraverso il punto di vista dei tre ragazzini, in particolar modo di Lucia e, secondo il regista “offre molti spunti per capire non solo quel fenomeno, ma anche un periodo storico nel Portogallo anticlericale”. A prescindere dal fatto che si tratti di un miracolo o che nasca dalla fantasia di tre ragazzini, “ladiè speciale” è meritava di essere raccontata. I tre pastorelli diil 13 maggio del 1917, nel piccolo villaggio portoghese, i tre, due fratelli (Francisco e Jacinta) e la loro cugina Lucia, ...