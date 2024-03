Fabrizio Iacorossi | travolto in bici da un' auto a Ostia | è il personal trainer di Giorgia Meloni e Francesco Totti

Fabrizio Iacorossi , famoso personal trainer della premier Giorgia Meloni , è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente mentre era in bici sulla via Litoranea a Roma. L'uomo... (ilmessaggero)

Fabrizio Iacorossi, noto personal trainer Romano di 44 anni, conosciuto per aver affiancato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e preparatore atletico del Totti Sporting Club, è in ... (open.online)