Fabrizio Iacorossi , noto personal trainer Roma no di 44 anni, conosciuto per aver affiancato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e preparatore atletico del Totti Sporting Club, è in ... (open.online)

Fabrizio Iacorossi , famoso personal trainer della premier Giorgia Meloni , è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente mentre era in bici sulla via Litoranea a Roma. L'uomo... (ilmessaggero)

Fabrizio Iacorossi , famoso personal trainer della premier Giorgia Meloni , è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente mentre era in bici sulla via Litoranea a Roma. L'uomo... (ilmessaggero)

Tremendo scontro auto-bici: gravissimo Fabrizio Iacorossi, personal trainer della premier Meloni - Era a bordo della sua bicicletta, ieri alle 12.30, quando è stato investito da un’Opel Corsa sulla via Litoranea, all’incrocio con via Arno, tra Roma e ...gazzettadelsud

Auto esce fuori strada e finisce in un canale a Chioggia: pompiere fuori servizio si tuffa e salva una ragazza. Morto l'altro passeggero - Tragedia nella notte a Chioggia, in provincia di Venezia. Per cause ancora da accertare, un'auto con a bordo due 30enni è uscita fuori strada ed è finita in un canale. Nonostante l'intervento di un ...ilmattino

Fabrizio Iacorossi, travolto in bici da un'auto a Ostia: è il personal trainer di Giorgia Meloni e Francesco Totti - Fabrizio Iacorossi, famoso personal trainer della premier Giorgia Meloni, è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente mentre era in bici sulla via Litoranea a Roma.ilgazzettino