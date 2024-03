Fabrizio Iacorossi in gravi condizioni | incidente in bicicletta per il personal trainer della premier Meloni e di Totti

(Di domenica 31 marzo 2024) Si trova ricoverato in ospedale in, ilromano che allena laGiorgiaalla XCross Training di Roma, palestra da lui stesso fondata, ed è grande amico di Francescoe Ilary Blasi oltre che preparatore atleticoSporting

Era a bordo della sua bicicletta, ieri alle 12.30, quando è stato investito da un’Opel Corsa sulla via Litoranea, all’incrocio con via Arno, tra Roma e Pomezia. A rimanere ferito Fabrizio Iacorossi , ... (gazzettadelsud)

È ricoverato in prognosi riservata in gravi condizioni al San Camillo di Roma Fabrizio Iacorossi , 44enne personal trainer che ha tra i suoi clienti anche la presidente del consiglio, Giorgia ... (secoloditalia)

Fabrizio Iacorossi in gravissime condizioni dopo un incidente in bicicletta . Il personal trainer di Giorgia Meloni e Francesco Totti (di cui è anche un amico stretto) è stato travolto ... (leggo)

Auto esce fuori strada e finisce in un canale a Chioggia: pompiere fuori servizio si tuffa e salva una ragazza. Morto l'altro passeggero - Tragedia nella notte a Chioggia, in provincia di Venezia. Per cause ancora da accertare, un'auto con a bordo due 30enni è uscita fuori strada ed è finita in un canale. Nonostante l'intervento di un ...ilmattino

Investito da auto mentre era in bici, grave personal trainer - E' stato ricoverato in ospedale, a Roma, Fabrizio Iacorossi, personal trainer anche della premier Giorgia Meloni, dopo essere stato investito da una auto sulla via Litoranea tra Roma e Pomezia mentre ...ansa

Iacorossi in gravi condizioni: incidente stradale per il personal trainer di Totti e De Rossi - Come riportato da La Repubblica, nel pomeriggio di ieri in via Arno (nel tragitto che segna il confine tra Ostia e Torvaianica) Fabrizio Iacorossi è rimasto vittima di un incidente stradale mentre era ...ilromanista.eu