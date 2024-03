Fabrizio Iacorossi | il personal trainer di Meloni e Totti travolto da un' auto mentre si allena in bicicletta | è gravissimo

Il personal trainer della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma dopo un incidente stradale avvenuto ieri sulla via Litoranea . ... (ilfattoquotidiano)

Era a bordo della sua bicicletta, ieri alle 12.30, quando è stato investito da un’Opel Corsa sulla via Litoranea, all’incrocio con via Arno, tra Roma e Pomezia. A rimanere ferito Fabrizio Iacorossi , ... (gazzettadelsud)

Alice Culcasi, 23enne si schianta contro un albero e muore: l'incidente a Trapani alla vigilia di Pasqua - Una ragazza di 23 anni è morta all'alba del 30 marzo, la vigilia di Pasqua, in un incidente stradale a Trapani. Il suo nome è Alice Culcasi. La giovane, stando a quanto ...ilgazzettino

Gravissimo incidente per Fabrizio Iacorossi, il personal trainer di Giorgia Meloni - Il 44enne era in bici sulla Litoranea quando è stato travolto da un'auto. Trasportato in codice rosso in eliambulanza al San Camillo di Roma e sottoposto a un intervento chirurgico. L'automobilista si ...rainews