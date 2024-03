F1 | nessun aggiornamento per la Ferrari a Suzuka | base solida della SF-24 | da massimizzare il potenziale

(Di domenica 31 marzo 2024) “In Giappone non avremo aggiornamenti, è troppo presto. Il compito è capire la macchina, tirare fuori il massimo. Ancora non l’abbiamo fatto“. In questo modo si era espresso il Team Principal, Frederic Vasseur, in una recente intervista concessa al TG1. La Rossa si proietta con ambizione al prossimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1 a, in programma dal 5 al 7 aprile. L’ultimo week end iridato è stato estremamente positivo per la scuderia di Maranello, vista la doppietta in Australia. Sul circuito cittadino dell‘Albert Park di Melbourne, lo spagnolo Carlos Sainz si è imposto davanti al compagno di squadra, Charles Leclerc, e al britannicoMcLaren, Lando Norris. Una gara condizionata dal ritiro del campione del mondo in carica, attuale leaderclassifica generale, Max ...

