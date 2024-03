F1 | incertezze sul rinnovo di contratto di Helmut Marko in Red Bull e la clausola di Verstappen…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) Non è un mistero che negli ultimi mesi ci siano state acque piuttosto agitate in Red. Il caso “Christian Horner“, pur terminato con un’assoluzione per il Team Principal della scuderia di Milton Keynes, potrebbe avere delle conseguenze per le frizioni interne alla squadra campione del mondo di F1. Si parla, infatti, di due schieramenti nel gruppo anglo-austriaco: da un lato quello guidato da Horner e dall’altro quello die dei Verstappen (Jos e Max).era stato sospeso anche in un primo momento per alcune esternazioni in pubblico, ma per quanto poi dichiaratoda Max il tutto era rientrato. Il tre-volte iridato, infatti, era stato molto chiaro nella circostanza: “Seva via, io me ne vado“, il concetto espresso dal racing driver olandese, rafforzando l’ipotesi di una ...