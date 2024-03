Export a +30% dopo la pandemia | Il Made in Italy è la nostra forza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Comelli Con lae la crisi del gas post, la crescita dei costi dei noli marittimi, l’aggressione russa all’Ucraina, l’inflazione, l’aumento dei tassi, il rallentamento dei mercati e il blocco del Mar Rosso, non sono stati anni facili per l’industria italiana. "Ilin, però, ha dato prova di una straordinaria capacità di reazione", commenta Matteo Zoppas, da poco più di un anno presidente dell’Ice, l’Istituto del commercio estero, che lavora a fianco delle pmi italiane portando buyer da tutto il mondo alle fiere e accompagnando le piccole aziende su mercati che, con le loro sole forze, non potrebbero raggiungere. Come hanno reagito le aziende a quest’ultima botta del Mar Rosso? "Bene, considerando che da Suez passa una buona parte del nostro interscambio commerciale per la moda, ...