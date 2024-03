Ex mercato bestiame | alloggi al posto del ‘rotore’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 31 marzo 2024) La riqualificazione urbana del comparto expuò ora essere completata anche nelle aree private e aldello scheletro del cosiddetto– edificio in costruzione rimasto incompiuto per anni – potranno trovare spazio nuovidi Edilizia residenziale sociale (Ers) agevolata e convenzionata destinati alla vendita (93 unità) e alla locazione a canoni calmierati (70 unità in housing sociale), oltre a ulteriori 62in edilizia libera. Il Consiglio comunale ha infatti dato il via libera a tre delibere, illustrate dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli, che consentono di sbloccare gli interventi residenziali del comparto con l’obiettivo di assicurare le condizioni utili alla completa riqualificazione dell’area. "Queste delibere – ha affermato ...