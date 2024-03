Europee sotto la cappa dirigista | l’idea liberale è clandestina

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 31 marzo 2024) In Europa non esiste un gruppo parlamentaree liberista, non c’è nessuno che combatta in modo frontale contro il dirigismo. Alcuni amici pensano che questa assenza sia la rappresentazione della volontà dei cittadini europei, ma io la ritengo una visione ottimistica. Siamounadi piombo, un regime non più nemmeno “soft” che ci sta lentamente soffocando contro la volontà maggioritaria dei cittadini europei. Lo spazio politico, il consenso per una reazione forte c’è, ma da un lato non trova una guida ed una chiara identità politica, liberista e libertaria e dell’altro questa consapevolezza viene tenuta, oscurata, dai partiti politici dominanti che invece sul dirigismo sono concordi al 100% e si distinguono semmai solo sul come applicarlo. Andrea Bernaudo, 31 marzo ...