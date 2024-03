Europee | FdI vola e la Lega crolla | il duo Bonino-Renzi tocca il 5%

(Di domenica 31 marzo 2024) I sondaggi riguardanti le elezionicontinuano a descrivere una quadro variegato di coalizioni e corse singole che continuano a cambiare e modificarsi di settimana in settimana. Mancano ancora alcune settimane alla scadenza della presentazione delle liste e in questo lasso di tempo il contesto politico italiano potrebbe continuare a mutare. L’ultima alleanza che si L'articolo proviene da Il Difforme.

Governo, Meloni lavora al rimpasto: Giorgetti in Europa e Leo al Mef - Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, il ridimensionamento potrebbe passare "dalla promozione di Giancarlo Giorgetti a commissario europeo. Indicando il ministro dell’Economia ...affaritaliani

Premierato, Fratelli d’Italia accelera: nascono i comitati per il referendum - Atteso per mercoledì l’annuncio in Senato. La premier vuole il primo via libera alla riforma entro maggio, in tempo per le Europee. Il nodo dei residenti ...repubblica

Il ‘gioco a scacchi’ delle Europee con il siculo e il toscano - Sarà una battaglia all’ultimo sangue, pardon, all’ultimo voto quella per le elezioni Europee, ormai vicinissime, complice il sistema elettorale proporzionale adottato. Nello stesso tempo, lo sbarramen ...livesicilia