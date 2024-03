Ero furioso | la chiamai al telefono | Vieni subito a casa mia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Vichi Ma perché quella misteriosa creatura aveva voluto dividere quella "famigliola" che stava insieme da sempre? Non riuscivo a trovare una spiegazione... Poi una cosa assurda: lungo il corridoio c’erano i miei elastici per portabagagli, i ragni, tesi allo spasimo da un tubo all’altro del riscaldamento, a due metri e mezzo di altezza, a formare un reticolo di cui era difficile capire il significato. E sotto il letto trovai una corda che andava da una delle zampe del letto a quella centrale della rete a doghe, un vero mistero... provai a immaginare ogni possibilità, anche fantasiosi giochi erotici, ma i ragni tesi tra i tubi del riscaldamento e la corda sotto il letto non erano facili da collegare a cose del genere. Davvero non capivo, e soprattutto ero. Quando trovai un buco di sigaretta sul piumone danese, mi uscì un ringhio… Eppure mi aveva detto che non ...