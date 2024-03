Erdogan non riconquista Istanbul e Ankara

(Di domenica 31 marzo 2024) Le elezioni amministrative in Turchia vedono i sindaci di opposizione di, Ekrem Imamoglu e Mansur Yavas, battere i candidati sostenuti dal presidente turco Recep Tayyip, che già aveva perso nelle due più grandi città turche alle consultazioni di cinque anni fa. Con quasi il 65% delle schede scrutinate, Imamoglu è in testa acon il 50,2% dei consensi e lo sfidante sostenuto da, Murat Kurum, è fermo al 41%. Nella capitale, Yavas guida la corsa con il 58,5% dei consensi, lasciando il candidato dial 33%, con il 38% dei voti contati.

