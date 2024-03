Erdogan non è più prima forza politica

(Di domenica 31 marzo 2024) 21.15 Vittoria dell'opposizione alle elezioni amministrative in Turchia: i candidati del presidentenon sono riusciti a riconquistare Istanbul e Ankara. E il partito dello stessoperde lo scettro di. Lo superano i repubblicani del Chp. Lo spoglio dei voti prosegue, ma nella cruciale Istanbul, dove ormai il 57% dei voti sono stati scrutinati, la vittoria è chiara. Altro centro nevralgico elettorale la Capitale Ankara, persa dagià 5 anni fa. Spoglio al 30%, ma le speranza diquasi zero.

Le elezioni amministrative in Turchia vedono i sindaci di opposizione di Istanbul e Ankara , Ekrem Imamoglu e Mansur Yavas, battere i candidati sostenuti dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan , che ... (quotidiano)

Turchia, chi è Ekrem Imamoglu, il sindaco che ha vinto contro Erdogan - “Chi governa Istanbul governa la Turchia” ama ripetere Erdogan che qui è nato ed è stato primo cittadino dal 1994 al 1997. Tuttavia proprio la ‘sua’ città non vuole essere governata dal suo Partito Ak ...tag24

L'opposizione mantiene Ankara e Istanbul, smacco per Erdogan alle amministrative - AGI - Vittoria dell'opposizione alle elezioni amministrative in Turchia: i candidati del presidente turco Recep Tayyp Erdogan non riescono a riconquistare Istanbul e Ankara e il partito dello stesso E ...msn

Elezioni in Turchia, i risultati: Erdogan perde a Istanbul e Ankara - Roma, 31 marzo 2024 – Le elezioni amministrative in Turchia vedono i sindaci di opposizione di Istanbul e Ankara, Ekrem Imamoglu e Mansur Yavas, battere i candidati sostenuti dal presidente turco Rece ...msn