Enigma Zelensky | il suo destino è segnato?

(Di domenica 31 marzo 2024) Il presidente ucraino Volodymyrè tornato a chiedere, in un’intervista al Washington Post, più armi, sollecitando l’amministrazione Biden a consegnargli i missili Atacms senza i quali “l’Ucraina rischia di doversi ritirare” di fronte all’avanzata dei russi. In una Pasqua tutt’altro che all’insegna della speranza, il presidente dell’Ucraina ha inoltre rimosso il suo assistente personale, amico di lunga data. È l’ennesima rimozione di quella che molti osservatori definiscono una faida interna al potere di Kiev in corso almeno da dopo il fallimento della controffensiva lo scorso settembre. E che ha visto il generale Valery Zaluzhny fra le sue vittime più illustri: da poche settimane non è più lui il capo delle forze armate,lo ha spedito a fare l’ambasciatore a Mosca: un esilio dorato, ma pur sempre esilio. Sarebbe tuttavia un ...

Il prezzo della libertà di Kiev (e della nostra), quanto siamo disposti a pagare: ...Churcill dipingeva la Russia come "un rebus avvolto in un mistero che sta dentro a un enigma". Oggi,... Per nostra fortuna il popolo ucraino e il Presidente Zelensky riescono a vedere la realtà per ...

