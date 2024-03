Emily Blunt spera in “molti” sequel di Fall Guy

Se vi piacciono i film d’avventura, alle 21.20 di Venerdì 29 Marzo su Rai Due c’è una prima tv da non perdere: Jungle Cruise . La pellicola del 2021 diretta da Jaume Collet-Serra, vede come ... (superguidatv)

In The Fall Guy di David Leitch Emily Blunt interpreta la regista Jody Moreno. Emily Blunt ha rivelato che il suo personaggio in The Fall Guy è ispirato alla regista di Barbie, Greta Gerwig. Nella ... (movieplayer)