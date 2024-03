Elezioni Turchia | test per il ‘sultano’ Erdogan Un morto in scontri durante il voto

(Di domenica 31 marzo 2024) Pubblicato il 31 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Urne aperte in, dove milioni di elettori sono chiamati a esprimere il loroper leamministrative. Si tratterà, secondo gli osservatori, innanzitutto di unper valutare la popolarità del 'sultano' Recep Tayyipdopo la vittoria alle presidenziali dello scorso anno. Non solo. Per il suo partito Giustizia e Sviluppo (Akp) lerappresentano una ghiotta opportunità di rivincita dopo la debacle delle amministrative di cinque anni fa, quando venne sconfitto in tutte le città chiave, a partire da Istanbul ed Ankara. Per l'opposizione, uscita a pezzi dalle presidenziali, è invece l'occasione per rialzare laa. Gran parte del risultato finale dipenderà dall'esito delle consultazioni a ...

