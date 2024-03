Elezioni in Turchia | vince l’opposizione | Erdogan battuto ad Ankara e Istanbul

Roma, 31 marzo 2024 – Le Elezioni amministrative in Turchia vedono i sindaci di opposizione di Istanbul e Ankara , Ekrem Imamoglu e Mansur Yavas, battere i candidati sostenuti dal presidente turco ... (quotidiano)

Secondo gli elettori, è un test per valutare la popolarità del «sultano» Recep Tayyip Erdogan dopo la vittoria alle presidenziali dello scorso anno (ilsole24ore)

In Turchia, dove oggi si sta votando per le elezioni amministrative in tutto il Paese, si sono verificati alcuni incidenti, a causa dei quali almeno una persona è rimasta uccisa e altre 12 ferite ... (ilfattoquotidiano)