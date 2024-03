Elezioni in Turchia | i risultati | Erdogan perde a Istanbul e Ankara

(Adnkronos) – Urne aperte in Turchia , dove milioni di elettori sono chiamati a esprimere il loro voto per le Elezioni amministrative. Si tratterà, secondo gli osservatori, innanzitutto di un test ... (webmagazine24)

In Turchia , dove oggi si sta votando per le elezioni amministrative in tutto il Paese, si sono verificati alcuni incidenti , a causa dei quali almeno una persona è rimasta uccisa e altre 12 ferite ... (ilfattoquotidiano)

Voto in Turchia, Ankara e Istanbul all'opposizione. Ma l'Akp di Erdogan è primo partito - In alcune province dell'est i seggi sono stati chiusi un'ora prima, dopo essere stati aperti un'ora in anticipo rispetto all'ovest del Paese, come deciso all'Authority per le Elezioni, in ...ilgiornale

Turchia alle urne, procede lo spoglio: opposizione avanti a Istanbul e Ankara - 25% le schede scrutinate, i candidati di Erdogan indietro. Voto amministrativo che ha il valore di prova per l'amministrazione del presidente (ANSA) ...ansa

Elezioni Turchia, risultati preliminari: Akp di Erdogan in testa con oltre 39% - Per Commissione elettorale c'è stata un'alta affluenza. Un morto in scontri durante il voto ...adnkronos