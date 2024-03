Elezioni amministrative in Turchia | ecco perché il voto può influenzare anche le prossime Presidenziali senza Erdogan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Lein, che si svolgeranno domenica 31 marzo, rappresentano un appuntamento importante per il futuro di Ankara e della sua leadership. Ottantacinque milioni di persone si recheranno alle urne per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli municipali di migliaia di città del Paese e tanto il governo del presidente Recep Tayyipquanto le opposizioni progressiste sperano di ottenere indicazioni importanti dal. L’attenzione è concentrata su Istanbul, megalopoli con 16 milioni di abitanti che nel 2019 era stata teatro di un’imbarazzante doppia sconfitta del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) diper mano del Partito Popolare Repubblicano (CHP). Il sindaco uscente Ekrem Imamoglou sfiderà Murat Kurum, ex ministro dell’Ambiente ...