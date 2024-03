Effetto ciambella | il futuro è la periferia | i bordi delle città sono destinati a ingrossarsi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 31 marzo 2024) Il tema del caro affitti è molto sentito in Italia, soprattutto nei grandi centri urbani. Basti pensare a Milano, che presentatariffe ormai prive di qualsiasi controllo. Anno dopo anno, si registrano nuovi aumenti. Un vero e proprio dramma, che va di pari passo con i prezzi d’acquisto e, al tempo stesso, con il fenomeno degli affitti brevi. Una condizione ingestibile, che ovviamente non riguarda la sola Milano. Sul lungo periodo, però, si prevede un. Di fatto si tratta della rivincita dellasul famoso “centro”, la cui crucialità andrà scemando.Cosa rende il centro cittadino tanto rilevante? La presenza di una gran massa di persone, in maniera regolare, tutto l’anno. Ciò attira le attività commerciali e gli eventi, così come ...