È morta la moglie di Raiz | voce storica degli Almamegretta | “Amore di una vita”

(Di domenica 31 marzo 2024) Napoli, 31 marzo 2024 – ÈDaniela Shualy, ladel cantautore napoletanodel collettivo musicale. La scomparsa è avvenuta qualche giorno fa, ma la notizia è stata annunciata oggi sui social. Prima la dedica di– al secolo Gennaro Della Volpe, noto al grande pubblico anche per avere recitato nella fiction ‘Mare fuori’ – e poi il cordoglio del gruppo. “Sconvolti e smarriti siamo vicini aper la scomparsa della sua dolceDaniela. Ci mancherai”, hanno scritto glisuoi social. Tanti i messaggi dei fan sui social. “Che splenda vicino al sole. Siete una grande famiglia piena di”, scrive, tra gli altri, Sebastiano. ...

