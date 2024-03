È morta Daniela Shualy | la moglie di Raiz Don Salvatore Ricci in Mare Fuori

(Di domenica 31 marzo 2024) È stato il gruppo degli Almamegretta ad annunciare, con un post su Facebook, la morte didi. La notizia della scomparsa è arrivata il 31 marzo e per ora sarebbero sconosciute le cause del decesso. “Sconvolti e smarriti siamo vicini aper la scomparsa della sua dolce. Ci mancherai”. Con questo messaggio su Instagram gli Almamegretta danno l’addio adi, al secolo Gennaro Della Volpe, il cantautore napoletano già voce e leader del collettivo musicale, recentemente apparso nella celebre serie tv Rai “”, nella quale ha vestito i panni del boss della camorra Don ...

È morta Daniela Shualy , moglie di Raiz (Gennaro Della Volpe), cantauore del gruppo Almamegretta e interprete di Don Salvatore Ricci in Mare Fuori . A darne notizia lo stesso gruppo con un post su ... (fanpage)

È morta Daniela Shualy , moglie di Raiz (Gennaro Della Volpe), cantauore del gruppo Almamegretta e attore in Mare Fuori . A darne notizia lo stesso gruppo con un post su Facebook: "Sconvolti e ... (gazzettadelsud)

AGI - "Quanno 'o veco, nun 'o credo, nun me pare overo ca 'a cchiu' bella d''e Quartieri fa ammore cu' mme". Stasera su Rai2 h 21.00 finale di stagione per #marefuori4. La mia dedica personale va a ... (agi)

Almamegretta, morta la moglie di Raiz: "L'amore di una vita" - "Sconvolti e smarriti", scrive la band annunciando il decesso di Daniela Shualy. Dal cantante e attore una dedica via social ...tgcom24.mediaset

Daniela Shualy, morta la moglie di Raiz degli Almamegretta e Don Salvatore Ricci in "Mare Fuori". L'ultima dedica: «Amore di una vita» - È morta Daniela Shualy, la moglie di Raiz, nome d'arte di Gennaro Della Volpe, cantautore napoletano voce e leader del collettivo ...msn

Grave lutto per Raiz, Salvatore Ricci in ‘Mare Fuori’: morta improvvisamente la moglie Daniela - Grave lutto per Raiz – Gennaro Della Volpe -, cantautore napoletano leader degli Almamegretta e Don Salvatore Ricci nella serie tv ‘Mare Fuori‘. morta improvvisamente la moglie Daniela Shualy. “Sconvo ...mondopalermo