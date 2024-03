È morta Daniela | la moglie di Raiz degli Almanegretta Il commovente ricordo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 31 marzo 2024) AGI - "Quanno 'o veco, nun 'o credo, nun me pare overo ca 'a cchiu' bella d''e Quartieri fa ammore cu' mme". Stasera su Rai2 h 21.00 finale di stagione per #marefuori4. La mia dedica personale va aShualy, madre della mia rosa Lea e amore di una vita". Così sui social Gennaro Della Volpe, in arte, cantautore napoletano, leader del gruppo Almamegretta e boss Salvatore Ricci nella serie tv 'Mare Fuori'. L'annuncio della scomparsa della donna e' stato dato solo oggi. "Sconvolti e smarriti siamo vicini aper la scomparsa della sua dolce. Ci mancherai", il saluto del gruppo sui profili social.