È l’ora della guerra | le grandi Nazioni si riarmano

(Di domenica 31 marzo 2024) Tra i paesi protagonisti di un ritrovato impegno nel rigenerare la macchina bellica c’è anche il Giappone. Il ritorno all’attualitàquale fenomeno globale porta lea riflettere sulla loro posizione strategica e sulle possibilità effettive di difesa. Il Giappone, come la Germania, sconta ancora i peccati di un tragico passato. Gli orrori di Nanchino e di Hong Kong ancora avvelenano le relazioni diplomatiche del paese del Sol levante con leda esso brutalmente colonizzate durante la secondamondiale: Cina e Corea. Quest’ultima, divisa in due proprio dopo la capitolazione del Giappone nel 1945, possiede due anime diversissime; una liberista e democratica (il Sud) l’altra assolutista e aggressivamente anti-democratica (il Nord). Il problema ...

