(Di domenica 31 marzo 2024) La Cina ha ripetutamente esortato Islamabad a fare di più per proteggere i suoi cittadini e i suoi investimenti, di cui il governo pakistano, a corto di liquidità, ha estremamente bisogno

Alexei Navalny sarebbe stato ucciso «con un pugno al cuore , una tecnica degli agenti delle forze speciali dell’ex Kgb». A rivelarlo è il Times citando Vladimir Osechkin, il fondatore del gruppo per ... (thesocialpost)

Nuove rivelazioni sulla morte di Navalny , stavolta dal Times , il quale ha rivelato come il dissidente russo sia stato "Ucciso con un pugno al cuore , una Tecnica degli agenti delle forze speciali ... (ilgiornaleditalia)

"È il cuore degli interessi cinesi": l'attacco al porto che preoccupa Pechino - La Cina ha ripetutamente esortato Islamabad a fare di più per proteggere i suoi cittadini e i suoi investimenti, di cui il governo pakistano, a corto di liquidità, ha estremamente bisogno ...ilgiornale

Il ritorno del ’Marine’. Implacabile in campo. E amatissimo fuori: "Pistoia nel mio cuore" - Nel 2020 ’Ronnie’ confessò che il suo sogno era allenare in via Fermi. Verosimilmente riabbraccerà la ’sua’ piazza nella veste di presidente. Da giocatore ha fatto innamorare mezza Italia, segnando a ...lanazione

Con il cuore sano da giovani, cala (molto) il futuro rischio d'infarto e ictus - Tuttavia, l'importanza di comportamenti e fattori ideali per la salute del cuore nei giovani adulti è stata spesso ... Paese circa un milione di persone ed è la causa di circa il 20% degli ictus ...repubblica