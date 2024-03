E’ il 31 marzo | perché il giorno di Pasqua è bene fare un backup

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Firenze, 312024 – Difficile calcolare il numero esatto di cellulari smarriti, persi o rubati in un solonel mondo intero. Perun esempio, solo a Londra, secondo quanto riferito dalla polizia britannica, vengono rubati ben 249 smartphone. Il 45% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni ha ammesso di aver perso almeno una volta nella vita un cellulare. Come se non bastasse, una buona percentuale di persone non ha mai fatto il, cioè una copia dei file più importanti, dai documenti di lavoro alle foto di famiglia, che consentirebbe di contenere il danno in caso di perdita o furto di un dispositivo. A ricordare l'importanza di questa operazione, ogni anno il 31, che questa volta coincide con la, ci pensa il WorldDay. In uno scenario ...