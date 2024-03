(Di domenica 31 marzo 2024) È un settore parecchio traballante, in cui tante aziende vogliono sviluppare soluzioni chiuse. Leggi

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha querelato Luciano canfora , storico e filologo, per averla definita “neonazista nell’animo”. Le affermazioni risalgono all’aprile del 2022, durante un ... (metropolitanmagazine)

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha querelato Luciano Canfora , storico e filologo, per averla definita “neonazista nell’animo”. Le affermazioni risalgono all’aprile del 2022, durante un ... (metropolitanmagazine)

È già finita l'era dell'intelligenza artificiale open source: "L'informazione è potere. Ma come per ogni forma di potere, c'è chi vuole tenerla per sé. Il patrimonio scientifico e culturale mondiale viene sempre più digitalizzato e bloccato da una manciata di ...

Così ho fotografato il Gesù di Nazareth (di Zeffirelli): Già avevano avvisato il Maestro di un fotoreporter ritardatario. Timidamente mi presentai al ... Finita la scena della Deposizione, asciugandomi i vestiti, si preparava la scena dei dettagli con Anne ...