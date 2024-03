“È dovuta intervenire Maria De Filippi” Amici 23 | confronto tra Giovanni e Nicholas dopo la puntata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 31 marzo 2024)23, tra i due eliminati di ieri non correva buon sangue:, specie nelle ultime settimane, sono stati al centro di unmolto duro. Tutto era iniziato quando il primo aveva usato parole non troppo tenere nei confronti dell’ex amico, salvo poi chiedere scusa: “A me dispiace tanto per quello che ho detto. Ho chiesto scusa più volte. Ho detto a Nic che in quell’attimo ero preso dal momento, è stata una reazione istintiva. Io ho detto quelle cose ‘gli faccio fare una figura di m’ ed ho sbagliato”. >>“Io fuori? Tutti sanno perché…”., fuoco e fiammel’eliminazione da23: le accuse (a loro) sono ben precise “Lui sa benissimo che non è vero, non ho mai fatto queste cose e non le pensavo. Era un modo molto brutto ...