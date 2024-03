E’ arrivato il momento della verità Rosa completa contro la corazzata I dubbi su portiere e corsia esterna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) di Michele Bufalino Ilinizia dall’Arena Garibaldi. Domani sarà una partita cruciale per il finale di stagione. I nerazzurri infatti affrontano laPalermo in una partita dai tanti significati. Previsti circa 7-8000 spettatori per una sfidaun avversario in piena corsa playoff. Come spesso accaduto si guarda tanto avanti quanto indietro, con la zona altaclassifica distante solo due punti, mentre quella calda lontana cinque lunghezze. Per la prima volta, dall’inizio del campionato, il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani si ritrova con lapraticamente tutta a disposizione, ad eccezione di un unico giocatore, Andrea Barberis. Si tratta delnel quale il Pisa ha la minore incidenza di infortuni ...