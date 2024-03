Dune | parte due – per Spielberg è uno dei migliori film di fantascienza di sempre

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 marzo 2024)2, dopo l’enorme successo di critica e di pubblico, riceve l’approvazione niente di meno che di Steven. Il regista premio Oscar ha elogiato non solo il, ma anche la visione e la creatività del regista canadese. Parlando con Villeneuve per il podcast The Director’s Cut della DGA (The Directors Guild of America),ha iniziato inserendolo in un elenco di registi che definisce “costruttori di mondi“. “Vorrei iniziare dicendo che ci sono registi che sono costruttori di mondi. Non è una lunga lista e sappiamo chi sono molti di loro“, ha detto. “A partire da Méliès, Disney, Kubrick e George Lucas. Ray Harryhausen lo includo in quell’elenco. Fellini ha costruito i suoi mondi. Tim Burton. Ovviamente Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, ...