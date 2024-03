Duello salvezza Punto di speranza La Primavera regge a Frosinone | 0-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Il viaggio della paura dellarossoblù afinisce con un pari, 0-0, ad alta densità agonistica e insieme ad alta tensione (vedi il potenziale rigore nel finale per il Bologna, cancellato da una chiamata di fuorigioco) che lascia le due squadre a braccetto in fondo alla classifica e tenendo vivo purtroppo il fantasma della retrocessione, prevista per chi a maggio si classificherà all’ultimo posto. I ciociari aspettavano i rossoblù per batterli e mettere la freccia, il Bologna allo scontro diretto chiedeva un ritorno alla vittoria che mancava da dieci partite. Ne è uscito un match vibrante, con occasioni su entrambi i fronti e col finale-thrilling, all’88’, di un rigore per il Bologna che però è finito in cavalleria per una discutibile segnalazione di fuorigioco di Mangiameli. A pari punti, 21, Bologna e(ma ...