Due anni di Pardini Stasera lo speciale de La Pisaniana con sindaco e assessori

(Di domenica 31 marzo 2024) La Lucca di Mariotra sport , lavori pubblici, cultura e commercio è al centro della puntata de “La” che andrà in ondaalle 21 su 50Canale. La trasmissione televisiva regionale prodotta dal “Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei” e dal suo vulcanico presidente Massimo Balzi, torna tra le Mura lucchesi per un tour guidato dallo stesso. Marioaprirà le porte del suo ufficio alla conduttrice, la giornalista Carlotta Romualdi, facendo così entrare anche i telespettatori a Palazzo Orsetti. Qui si parlerà, da subito, del ruolo dello sport nella promozione della città, con particolare enfasi sul Giro d’Italia con l’arrivo della tappa dell’8 maggio e numerosissimi altri eventi sportivi in programma nei prossimi mesi. Interverranno sui diversi aspetti del ...

Ancora sangue sulle strade. Si chiamava Alice Culcasi e aveva solo 23 anni . La giovane è morta nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale in via Virgilio, nel cuore di Trapani. Per ... (today)

EMPOLI Tanta paura e molta apprensione per cinque ragazzi rimasti feriti ieri mattina, intorno alle 6.30, a seguito di un brutto incidente avvenuto in lungarno Dante Alighieri a Empoli. Il ... (lanazione)

Antonino Spinalbese prepara la torta di mele con Luna Marì: il video è tenerissimo - Antonino Spinalbese sempre più innamorato della sua Luna Marì, la figlia di due anni e mezzo frutto della relazione con l'ex compagna Belen. La piccola somiglia sempre di più al papà, crescendo a sua ...leggo

Come funziona lo sconto per ricarica auto elettrica 2024 Arera Giorni e orari, requisiti e come fare domanda - L'iniziativa estesa per altri due anni dall'Arera permette ai partecipanti di aumentare la potenza disponibile sui loro contatori fino a 6 kilowatt.businessonline

Bimba di due anni si ustiona con l’acqua bollente per preparare le uova di Pasqua - MOGLIA Un momento gioioso di preparazione per le festività pasquali si è trasformato in dramma per una famiglia di Moglia: una bimba di quasi tre anni ...vocedimantova