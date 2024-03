Dramma la mattina di Pasqua | rinvenuto un cadavere nel Tevere

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Roma, 31 marzo 2024 – Nellata di, proprio mentre il Santo Padre pregava con la folla a San Pietro, è statounnelle acque del, all'altezza di Ponte Sublicio sul LungoTestaccio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Aventino e della Compagnia di Roma Centro. Non è visibile il volto ma sembra si tratti di uomo. Sono in corso le procedure per il recupero e le indagini. Notizia in aggiornamento