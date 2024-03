Dove arriva Sinner in classifica se batte Dimitrov in finale a Miami

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) Risvolti molto interessanti ci sono per Jannik. L’altoatesino ha nettamente sconfitto nella semidel Masters1000 diil russo Daniil Medvedev (n.4 ATP) e ottenuto per la terza volta in carriera l’accesso alladel prestigioso torneo nella Florida. Una partita dominata dal 22enne pusterese, capace di imporsi con il punteggio di 6-1 6-2. Quali sono le conseguenze nellamondiale? Prima della partita trae il moscovita si era a conoscenza della sconfitta, a sorpresa, nei quarti didello spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) per mano del bulgaro Grigor(n.9 virtuale). Un’eliminazione che potrebbe costare all’iberico la piazza d’onore nel ranking ATP., infatti, ha ...