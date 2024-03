Dopo i raid vandalici | ripristinato l’autovelox sull’asse a Bonate Sotto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 31 marzo 2024)della scorsa estate è ricomparso. Il rilevatore di velocità rientrerà in funzionele festività pasquali., che era stato posizionatola galleria San Roberto in direzione dell’Isola, era stato inizialmente preso di mira nei primi giorni dell’agosto 2023, quando era stato colpito a sprangate. Era stato poi di nuovo oggetto di vandalismo a Ferragosto, quando era stato tranciato di netto con con un flessibile. Le modalità di quest’ultimo colpo erano riconducibili a quelle dei tanti episodi simili di vandalismo registrati in Bergamasca, e anche in tutto il Nord Italia (in particolare in Veneto) e che vennero collegati a Fleximan.