Dopo Fosca arriva il grande cinema Via al casting | riprese a maggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Arezzo, 31 marzo 2024 –le indagini diInnocenti e quelle di Marco, Lidia e Sofia nella serie "Rumors - La casa brucia" disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video, Arezzo si prepara ad essere entro l’anno il teatro di un’altra produzionetografica sulla quale però c’è il massimo riserbo sia da parte di Palazzo Cavallo che degli altri "attori" chiamati in causa. Gli indizi però non mancano. Sul web è infatti disponibile un annuncio a cura di Antonio Spoletini, realtà attiva dal 1957 e che ha collaborato alla produzione di film come Il presidente del Borgorosso football club, Il postino, La vita è bella e molti altri. Il testo recita appunto "figurazioni per produzionetografica". Nello specificio viene riportato che la produzione è ...