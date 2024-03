Donne ancora nel mirino Pasqua di orrore per due mogli vittime di soprusi e violenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Lucca, 31 marzo 2024 – Non esiste una risposta alla cattiveria, alla brutalità e agli orrori che certi uomini arrivano a compiere sulle. Ci sono sempre tante domande e tanta rabbia, specialmente se questi drammatici episodi si verificano in un lasso di tempo brevissimo in una zona raccolta come può essere la Valle del Serchio. Due uomini, un italiano di 58 anni e un marocchino di 43 sono stati arrestati per violenza di genere, il primo residente a Piazza al Serchio, il secondo a Bagni di Lucca. Due storie differenti, ma che si intrecciano alla perfezione, a pochi giorni dalle vacanzeli, e che hanno in comune il fatto che entrambi gli uomini erano stati già sottoposti a provvedimenti giudiziari per graviverso le rispettive consorti, mantenendo però poi comportamenti di reiterata violazione delle ordinanze. Due ...